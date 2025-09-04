لم يتم قيده رسميا.. شوبير يكشف أزمة حمزة علاء مع ناديه الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة حارس الاهلي السابق حمزة علاء، ، مع ناديه البرتغالي بورتيمونينسي، الذي انتقل إليه مؤخرا.

وقال شوبير، إن اللاعب لم يتم قيده رسميًا حتى الآن، بسبب عدم استخراج تصاريح العمل، ما تسبب في غلق باب القيد دون تسجيله ضمن قائمة الفريق.

وتابع أن النادي البرتغالي يعاني من أزمة مالية، ما جعل الأمور أكثر تعقيدًا.

وأضاف شوبير، أن حمزة علاء قبل انتقاله إلىي بورتيمونينسي، كان قد تلقى ثلاثة عروض محلية، أحدها من نادٍ جماهيري كبير داخل مصر، إلى جانب عرضين من أندية تابعة لشركات، لكنه فضّل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وأعلن نادي بورتيمونينسي، الناشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، تعاقده بشكل رسمي مع حمزة علاء، حارس الأهلي السابق، لمدة موسمين.

وقال حمزة علاء عقب التوقيع للفريق البرتغالي: "أنا هنا للمساعدة، وأعد ببذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف بورتيمونينسي".