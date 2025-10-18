قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق بشبين الكوم
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة
ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين
الظهور الأول لـ ييس توروب.."الأهلي" يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، متأثرة بانخفاض سعر الأوقية عالميًا إلى مستوى 4234 دولارا. 

وأكد أن السوق المحلية تأثرت بشكل مباشر نظرًا لاتصالها بالأسواق العالمية.

انخفاض سريع في الأسعار خلال ساعات

وأوضح نجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة “المحور”، أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع إلى 6514 جنيهًا، بينما انخفض عيار 21 من 5800 إلى 5700 جنيه خلال أقل من ثلاث ساعات، بانخفاض يقدّر بنحو 150 جنيهًا.

جني الأرباح وراء التقلبات

وأضاف أن هذا الهبوط السريع يعود إلى جني الأرباح من قِبل المستثمرين، حيث قام بعضهم بطرح كميات من الذهب في السوق بعد شرائه بأسعار منخفضة، وهو أمر طبيعي يؤدي إلى تقلبات آنية لا تعكس بالضرورة توجهًا طويل المدى في الأسعار.

الذهب ارتفاع أسعار الذهب نجيب نجيب يكشف موقف الذهب

