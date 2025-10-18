تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، متأثرة بانخفاض سعر الأوقية عالميًا إلى مستوى 4234 دولارا.

وأكد أن السوق المحلية تأثرت بشكل مباشر نظرًا لاتصالها بالأسواق العالمية.

انخفاض سريع في الأسعار خلال ساعات

وأوضح نجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" على قناة “المحور”، أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع إلى 6514 جنيهًا، بينما انخفض عيار 21 من 5800 إلى 5700 جنيه خلال أقل من ثلاث ساعات، بانخفاض يقدّر بنحو 150 جنيهًا.

جني الأرباح وراء التقلبات

وأضاف أن هذا الهبوط السريع يعود إلى جني الأرباح من قِبل المستثمرين، حيث قام بعضهم بطرح كميات من الذهب في السوق بعد شرائه بأسعار منخفضة، وهو أمر طبيعي يؤدي إلى تقلبات آنية لا تعكس بالضرورة توجهًا طويل المدى في الأسعار.