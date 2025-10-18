نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن معدن الفضة يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد، خاصة من يمتلكون سيولة نقدية محدودة، مشيرًا إلى أن الفضة تمثل خيارًا استثماريًا واعدًا لمن لا يملك رأس مال كبير للاستثمار في الذهب.

وأوضح نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن الفضة، مثلها مثل الذهب، تُعد من المعادن الثمينة وتتأثر بالعوامل الاقتصادية ذاتها، مؤكدًا: "عندما يرتفع سعر الذهب، ترتفع الفضة معه".

وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين بدأوا في شراء سبائك الفضة كبديل استثماري ميسر مقارنة بالذهب، وذلك في ظل التوقعات بأن سعر الفضة قد يتضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد.

الاستثمار في الفضة يحتاج إلى صبر

وشدد نجيب على أن الاستثمار في الفضة لا يدر أرباحًا سريعة، بل يتطلب الصبر والانتظار لتحقيق مكاسب حقيقية. وقال:

"الفضة خيار جيد، لكنها تحتاج من 8 إلى 12 شهرًا لتحقيق أرباح ملموسة من فرق البيع والشراء، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية."

وأوضح أن من يمتلك قدرة على الانتظار قد يجني عوائد جيدة، محذرًا في الوقت نفسه من الانجراف وراء توقعات غير واقعية بشأن الأرباح السريعة، مشيرًا إلى أن الفضة تتحرك بوتيرة أبطأ مقارنة بالذهب، رغم تأثرها الكبير بتقلبات السوق.

خيار آمن ومناسب لصغار المستثمرين

واختتم نادي نجيب حديثه بالتأكيد على أن الفضة تعد خيارًا استثماريًا آمنًا ومناسبًا لصغار المستثمرين، خصوصًا في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق حالة من عدم الاستقرار، معتبرًا أن من يتحلى بالصبر ستكون لديه فرصة قوية لتحقيق أرباح مجزية في المستقبل القريب.