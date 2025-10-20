قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الذهب يواصل تألقه عالميًا.. خبير يوضح أسباب الارتفاع وتوقعات المرحلة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

قال سمير عبد العزيز، الخبير بأسواق الذهب، في تعليقه على الارتفاعات الأخيرة بأسعار المعدن الأصفر، إن المشهد الحالي في سوق الذهب يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي يعيشها العالم نتيجة الضبابية في السياسات النقدية الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية الممتدة في أكثر من منطقة.

عوامل رئيسية تدعم صعود الذهب

وأوضح عبد العزيز أن الذهب يستمد قوته في الوقت الراهن من ثلاثة عوامل رئيسية:

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الدولارية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

التوترات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تعيد المخاوف من تراجع النمو العالمي.

زيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم للذهب كجزء من خططها لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار.

سعر الأوقية يسجل مستوى تاريخي عند 4,349 دولارًا

وأشار الخبير إلى أن الأسعار التي يشهدها السوق الآن، والتي تجاوزت 4,349 دولارًا للأوقية، تعد مستويات تاريخية غير مسبوقة، مضيفًا أن الذهب “دخل مرحلة حساسة جدًا من التداولات” بعد موجة الصعود القوية التي شهدها خلال الأشهر الماضية، والتي بلغت أكثر من 60% منذ بداية العام.

تصحيح فني طبيعي بعد موجة الصعود الكبيرة

وبيّن عبد العزيز أن التحركات الحالية للسوق تُظهر سلوكًا تصحيحيًا طبيعيًا بعد القفزات الكبيرة، مشيرًا إلى أن ما يحدث من تذبذب في الأسعار بين 4,330 و4,370 دولارًا هو “عملية تصحيح فني متوقعة” وليست بداية لانخفاض طويل المدى.

ترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

وأضاف أن الأسواق تترقب بشدة بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، معتبرًا أنها ستكون “نقطة فاصلة” في تحديد اتجاه الذهب في المدى القصير، إذ إن أي تراجع في معدلات التضخم سيدعم بشكل أكبر سيناريو خفض الفائدة وبالتالي استمرار ارتفاع الذهب، بينما قد يؤدي ثبات التضخم أو ارتفاعه إلى تباطؤ المكاسب مؤقتًا.

استقرار ملحوظ في السوق المحلي المصري

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أكد عبد العزيز أن أسعار الذهب في مصر أصبحت أكثر استقرارًا خلال اليومين الماضيين مع هدوء حركة الأونصة عالميًا، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية جاءت على النحو التالي:

عيار 18: 5002 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5838 جنيهًا للجرام

عيار 24: 6669 جنيهًا للجرام

وأوضح أن هذه المستويات تعكس توازناً مؤقتًا في السوق المحلي بعد موجة من التذبذبات التي شهدها الذهب خلال الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن حركة الأسعار تتأثر مباشرة بتغيرات الأونصة عالميًا وسعر الدولار محليًا.

الذهب يظل الملاذ الآمن في أوقات الأزمات

وشدد الخبير على أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين طالما استمرت حالة القلق في الأسواق العالمية، مضيفًا: “طالما هناك حروب، توترات تجارية، وتغيرات مفاجئة في السياسات النقدية، سيبقى الذهب هو الملاذ الأكثر أمانًا لحفظ القيمة.”

التصحيحات السعرية لا تعني نهاية الصعود

وختم عبد العزيز حديثه قائلًا: “رغم أن الذهب قد يشهد بعض التصحيحات السعرية في المدى القصير، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع توقعات استمرار خفض الفائدة وتزايد عمليات الشراء من البنوك المركزية. لكن من الخطأ الاعتقاد أن الارتفاع سيكون بلا توقف، فالذهب كأي أصل استثماري يحتاج إلى فترات تصحيح ليحافظ على زخمه.”

الذهب الولايات المتحدة الصين البنوك أسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

د. حنفي الجبالي

حنفي جبالي من جنيف: العدوان على غزة إبادة جماعية كشفت ازدواجية المعايير الدولية

النادي الاسماعيلي

نصر أبو الحسن يكشف تفاصيل أزمة الإسماعيلي: بعنا اللاعبين لسداد الديون والوزارة رفضت استلام النادي

رئيس النادي الاسماعيلي

نصر أبو الحسن: فوجئت بقرار استبعادي من رئاسة الإسماعيلي دون إخطار رسمي والنادي خالٍ من المخالفات المالية والإدارية

بالصور

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
فريق Commanders MC
فريق Commanders MC

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
التصوير
التصوير

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة
تويوتا كورولا مستعملة

فيديو

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد