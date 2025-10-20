ارتفاعات متتالية .. سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين

كشف تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، حدوث قفزة كبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بنسبة 54.3%، حيث تحرك عيار 21 من 3720 جنيها إلى مستويات 5740 جنيها بفعل القفزة القوية في الأونصة العالمية والتى تخطيت 4250 دولار .

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 6583 جنيها

سعر الشراء: 6549 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 6034 جنيهًا

سعر الشراء: 6003 جنيهاً

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 5760 جنيهًا

سعر الشراء: 5730 جنيهًا



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 4937 جنيهًا

سعر الشراء:4911 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع:3840 جنيهًا

سعر الشراء: 3820جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع:3291جنيهًا

سعر الشراء: 3274 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 20-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 46080 جنيهًا

سعر الشراء: 45840 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع:204750 جنيهًا

سعر الشراء نحو 203683 جنيهًا

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4249 دولارا وفقا إغلاق لسعر البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

وسجّلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا حادًا بنحو 8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 6%، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا،