اقتصاد

ارتفاعات متتالية .. سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين

سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

كشف تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، حدوث قفزة كبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بنسبة 54.3%، حيث تحرك عيار 21 من 3720 جنيها إلى مستويات 5740 جنيها بفعل القفزة القوية في الأونصة العالمية والتى تخطيت 4250 دولار .

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم 

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 6583  جنيها

سعر الشراء: 6549  جنيهًا 

 سعر الذهب عيار 22  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 6034 جنيهًا 

سعر الشراء: 6003 جنيهاً 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 5760  جنيهًا 

سعر الشراء: 5730  جنيهًا 
 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 4937  جنيهًا 

سعر الشراء:4911 جنيهًا
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع:3840 جنيهًا 

سعر الشراء: 3820جنيهًا 


وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع:3291جنيهًا 

سعر الشراء: 3274 جنيهًا  

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 20-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع: 46080 جنيهًا 

سعر الشراء: 45840  جنيهًا 

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة  اليوم الإثنين 20-10-2025:

سعر البيع:204750 جنيهًا

سعر الشراء نحو 203683 جنيهًا

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4249 دولارا وفقا إغلاق لسعر البورصة العالمية يوم الجمعة الماضي.

وسجّلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا حادًا بنحو 8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 6%، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا،

