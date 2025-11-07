قائمة إنجلترا لمواجهتي صربيا والبانيا.. عودة بيلينجهام واستمرار غياب أرنولد

أعلن توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، عن القائمة الرسمية لمواجهتي صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026.
ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع صربيا يوم الخميس 13 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي مع ألبانيا يوم 16من نفس الشهر.
وعاد الثنائي جود بيلينجهام وفيل فودين لقائمة منتخب إنجلترا، بينما استمر استبعاد الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد.
قائمة إنجلترا لمواجهتي صربيا وألبانيا
حراسة المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، نيك بوب.
الدفاع: دان بيرن، مارك جيهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، نيكو أوريلي، جاريل كوانساه، جيد سبنس، جون ستونز.
الوسط: إليوت أندرسون، جود بلينجهام، جوردان هندرسون، ديكلان رايس، مورجان روجرز، أليكس سكوت، آدم وارتون.
الهجوم: جارود بوين، إبريتشي إيزي، فيل فودن، أنتوني جوردون، هاري كين، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا.