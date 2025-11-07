فيفا يغرم النرويج وإيطاليا بسبب إسرائيل في تصفيات كأس العالم

غرّم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاتحادين النرويجي والإيطالي لكرة القدم؛ بسبب حوادث جماهيرية في مباريات تصفيات كأس العالم ضد إسرائيل الشهر الماضي.



وواجه الاتحادان تهمًا تتعلق بتشويش النشيد الوطني، واقتحام المتفرجين لملعب المباراة، و"الإخلال بالنظام والأمن" خلال المباريات، وفقًا لما ذكره الفيفا، ونشر الفيفا وثيقةً بشأن القضايا التأديبية المتعلقة بكأس العالم.



ودأب الرجل الموجود في الملعب خلال فوز النرويج 5-0 على إسرائيل على مقاطعة مباريات كرة القدم الدولية على مدار العشرين عامًا الماضية، بما في ذلك نهائيات كأس العالم للرجال.



ولم تشمل اتهامات الفيفا رفع الأعلام الفلسطينية، بما في ذلك بعض الشعارات، في المباريات التي أقيمت في أوسلو وأوديني بإيطاليا.



وقال الفيفا إنه غُرّم الاتحاد الإيطالي 12,500 فرنك سويسري، بينما توجب على النرويج دفع 10,000 فرنك سويسري.