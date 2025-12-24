عرض تركي لـ وسام أبو علي في يناير.. والفدائي يوافق

كشفت تقرير صحفي بريطاني عن فتح نادي طرابزون التركي خط المفاوضات مع وسام أبو علي لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل ريكورد أن طرابزون التركي يرغب في الحصول على خدمات وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق وفريق كولومبوس كرو الأمريكي الحالي خلال يناير على سبيل الإعارة.

وحسب الصحيفة فإن المهاجم الفلسطيني منفتح على الانتقال لنادي طرابزون التركي.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية المعروضه من نادي طرابزون التركي لضم اللاعب خلال يناير المقبل.

عرض سيلتك لـ وسام أبو علي

في وقت سابق كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، حيث بات اسمه مرتبطًا بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات القادمة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، يفكر المدرب ويلفريد نانسي، المرشح لتولي تدريب نادي سيلتيك الاسكتلندي، في ضم وسام أبو علي ليكون من أوائل صفقاته المحتملة حال إتمام الاتفاق معه لتولي قيادة الفريق خلفًا لبراندون رودجرز.

وأوضحت الصحيفة، أن إمكانية انتقال اللاعب ستعتمد بشكل أساسي على نجاح مفاوضات سيلتيك مع نانسي، الذي وضع المهاجم الفلسطيني ضمن خياراته لتدعيم خط الهجوم.

وسلط التقرير الضوء على تصريحات عيسى طال، المدير الرياضي لنادي كولومبوس كرو، والتي أدلى بها عقب التعاقد مع أبو علي خلال الصيف الماضي قادمًا من الأهلي، حيث قال:

"وسام لاعب استثنائي، مسيرته تعكس شخصية قوية وروحًا لا تعرف الاستسلام، إضافة إلى الاحترافية العالية… وهي الصفات التي نبحث عنها في نادينا."

يُذكر أن وسام أبو علي انضم إلى كولومبوس كرو الأمريكي مطلع الموسم الجاري في صفقة قياسية بلغت 8.5 مليون يورو.