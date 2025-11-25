قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أصل الحكاية

عرض أمريكي جديد لضم إمام عاشور .. هل يتكرر سيناريو وسام أبو علي؟

أحمد أيمن

يشهد النادي الأهلي في الفترة الحالية حالة من القلق بعد الأداء اللافت للاعب إمام عاشور، نجم خط وسط الفريق والعرض الأمريكي الجديد الذي قد يغري اللاعب للرحيل كما فعل مهاجم الفريق السابق وسام أبو علي. 

جاء العرض الأمريكي عقب مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن عاشور من تقديم مستوى مميز بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

 وسام أبو علي قد انتقل إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي بعد مغادرته الأهلي في نهاية الموسم الماضي، بصفقة بلغت 7.5 مليون دولار. بالإضافة إلى مكافأة (بونص) بقيمة مليون دولار و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

عرض أمريكي لضم إمام عاشور

ظهر إمام عاشور كبديل في الجولة الأولى من دور المجموعات وسجل الهدف الرابع لفريقه، مما ساهم في تحقيق الفوز بفارق كبير من الأهداف 4-1. هذه المشاركة كانت الأولى لعاشور منذ أكثر من شهر، حيث كان قد غاب عن المستطيل الأخضر منذ مباراة إنبي في الدوري في 25 سبتمبر، والتي لعب خلالها فقط 12 دقيقة.

تعرض عاشور لإصابة قوية في عظمة الترقوة خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية في 15 يونيو، مما استدعى خضوعه لجراحة. وكأن الأمور لم تكن كافية، فقد تعرض أيضاً لانتكاسة أعقبت عودته بسبب إصابته بفيروس A، مما زاد من فترة غيابه عن الفريق إلى 160 يوماً.

وبحسب تقرير قناة الحياة، فإن إمام عاشور قد تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الأمريكي. هذا العرض جاء عن طريق وكيله آدم وطني، الذي سبق له التعاقد مع لاعب آخر وهو وسام أبو علي، والذي انتقل مؤخرًا إلى كولومبوس كرو.

تعد هذه الأخبار مصدر قلق لإدارة النادي الأهلي، خاصةً أن الإدارة كانت قد أعلنت سابقاً وقف التعامل مع هذا الوكيل بسبب خلافات سابقة. كما دخل النادي في أزمة مع إمام عاشور نظرًا لارتباطه بوكيله الذي صرّح في وسائل الإعلام بأنه يسعى لجلب عروض خارجية للاعب.

وفي تعليقه على عودته، عبّر إمام عاشور عن سعادته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث كتب: "الحمد لله على الرجوع للملاعب.. شكرا للنادي، ولزملائي، ولكل الفريق، وجمهور الأهلي العظيم. أسأل الله التوفيق في الفترة المقبلة لأقدم أفضل ما لدي".

موعد مباراة الأهلى المقبلة 

يستعد الأهلي لمواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي المقبلة أمام الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور رحيل إمام عاشور وسام أبو علي الأهلي أخبار الأهلي

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

انتخابات النواب.. زيادة الإقبال على لجان السيدة زينب قبل موعد الغلق

تواجد أمني مكثف بلجان السيدة زينب

نشرة المرأة والمنوعات | عادة واحدة تغير صحتك خلال 7 أيام.. تريند تيك توك لخسارة الوزن

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

