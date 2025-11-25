مفاجأة.. اقتراب رحيل إمام عاشور للدوري الأمريكي| تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب رحيل إمام عاشور عن النادي الأهلي.

وكتب الغندور، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “إمام عاشور أصبح قريبا جدا من الدوري الأمريكي بعرض مغرٍ للنادي الأهلي يتخطى 10 ملايين دولار”.

وأكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك أي عروض رسمية لإمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الحالية.

وقال مصدر بالأهلي إنه ليس هناك أي عروض على الإطلاق، وهناك حالة من التركيز الشديد لدى اللاعب للتواجد في المباريات المقبلة بغض النظر عن جميع الأمور الأخرى.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات اليوم قبل السفر إلى المغرب صباح الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة الجيش الملكي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.