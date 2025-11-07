استعدادات القمة.. اجتماع فني غدا لتحديد ترتيبات نهائي السوبر المصري

يُعقد غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الإمارات، والعاشرة صباحًا بتوقيت مصر، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي، بملعب محمد بن زايد.



ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، والزي المحدد لكل فريق، ومواعيد الوصول، وبعض التفاصيل الفنية الإضافية.



وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد.