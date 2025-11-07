روبن أموريم يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، فوز روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر الماضي.

وقال أموريم بعد فوزه بالجائزة: "الفضل ليس لي، بل للاعبي فريقي، لقد قدموا أداءً رائعًا، وهدفنا هو الفوز بالجائزة القادمة، لأنها تعني الفوز بمباريات كرة القدم، وهذا هو هدفنا".

انتصار تاريخي على ليفربول

وبدأ مانشستر يونايتد شهر أكتوبر بفوز مثير 2-0 على سندرلاند ، ثم تبع ذلك فوز دراماتيكي 2-1 على غريمه الشرس ليفربول، ليحقق الفوز في أنفيلد لأول مرة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

واختتم يونايتد الشهر بفوزه 4-2 على أرضه ضد برايتون آند هوف ألبيون.

وتصدر أموريم قائمة المرشحين التي ضمت أربعة مدربين أيضا بما في ذلك ميكيل أرتيتا (أرسنال) وأوناي إيمري (أستون فيلا) وأندوني إيراولا (بورنموث) بعد دمج أصوات المشجعين مع أصوات لجنة من الخبراء.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.