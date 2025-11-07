قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير
الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25
أبو شقة: القانون أقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات البرلمانية بشفافية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب خليج كاليفورنيا
آرني سلوت: لست متفاجئ بعد انتفاضة ليفربول
انطلاق تدريبات ضربة الصقر 2025 في إيطاليا بمشاركة قوات جوية من 5 دول بالناتو
ريهام عبد الغفور تخوض ماراثون رمضان 2026 بـ"حياة نرجس" l خاص
وزير الآثار يبحث فرص جذب الاستثمارات السياحية وشركات السفر البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتشاد جماهير برشلونة في ملعب كامب نو لأول مرة

برشلونة
برشلونة
القسم الرياضي

احتشد أكثر من 20 ألف مشجع لبرشلونة في جزء من ملعب كامب نو المُجدد، اليوم الجمعة، لمشاهدة تدريبات الفريق هناك لأول مرة منذ إغلاقه لإجراء تجديدات شاملة قبل أكثر من عامين.


وهتف المشجعون بينما ركض لامين يامال وزملاؤه إلى أرض الملعب.


وصرّح رئيس النادي خوان لابورتا هذا الأسبوع بأنه يأمل في إقامة مباريات على الملعب في وقت لاحق من هذا الشهر، ولعب برشلونة آخر مرة في كامب نو في مايو 2023.


ولكن كان من الواضح أيضًا حجم العمل الذي لا يزال يتعين القيام به قبل اكتمال بناء كامب نو الجديد، ويبدو الطابق العلوي بأكمله وكأنه هيكل عظمي بدون مقاعد، بينما تلوح رافعات ضخمة في الأفق.


وفي الخارج، جعل حماس المشجعين المتحمسين الأمر أشبه بيوم مباراة. في الداخل، غنى أشخاص يرتدون قمصان برشلونة الأغاني وهتفوا للاعبين الذين ركلوا الكرات على العشب الأخضر الزاهي.


وأعلن برشلونة عن بيع 23 ألف تذكرة عرضها للبيع لحضور جلسة التدريب، تبلغ تكلفة التذاكر (6 دولارات) لأعضاء النادي و(12 دولارًا) لعامة الجمهور.


وبدأ العمل على تطوير ملعب كامب نو في يونيو 2023 لزيادة سعة أكبر ملعب كرة قدم في أوروبا من أقل من 100 ألف متفرج إلى 105 آلاف متفرج.


وحصل النادي المثقل بالديون على تمويل بقيمة 1.45 مليار يورو من عدة مستثمرين لتنفيذ مشروع التجديد.


وكان من المقرر في الأصل أن يعود برشلونة للعب مبارياته في كامب نو في نوفمبر 2024 تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ 125 لتأسيسه، ولكن تم تأجيل هذا الموعد مرارًا وتكرارًا، ويلعب الفريق في الملعب الأولمبي المملوك للبلدية، والذي يتسع لـ 55 ألف متفرج، منذ بداية موسم 2023-2024.

وأدى تأخير آخر هذا الصيف إلى اضطرار النادي إلى تأجيل مباراة بالدوري الإسباني على ملعبه الذي يتسع لستة آلاف متفرج، والواقع في ملاعب التدريب الخاصة به على مشارف المدينة، في سبتمبر.


وكان فريق هانز فليك يتدرب استعدادًا لمباراة الأحد في الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو.

برشلونة تدريبات الفريق مشجع لبرشلونة ملعب كامب نو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال

إصابة 15 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت ليد قرب طولكرم

انتخابات المصريين بالخارج

الخارجية: تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج

روسيا والاتحاد الأوربي

الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس

بالصور

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد