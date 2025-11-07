قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
رياضة

توخيل يعلن قائمة إنجلترا لمواجهتي صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم

توخيل
توخيل
القسم الرياضي

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، قائمة الأسود الثلاثة لمواجهتي صربيا وألبانيا، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


وشهدت القائمة عودة الثنائي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بعدما غابا عن المباراة الماضية أمام لاتفيا، والتي حسم بها منتخب إنجلترا تأهله إلى نهائيات المونديال.


ولم يكن هناك مكان مرة أخرى لجناح إيفرتون جاك جريليش على الرغم من بدايته الرائعة لهذا الموسم.


وجاءت قائمة إنجلترا كالتالي:


حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل يونايتد).
خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك جيهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إيزري كونسا (أستون فيلا)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام هوتسبير)، جون ستونز (مانشستر سيتي).
خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)، جود بلينجهام (ريال مدريد)، جوردان هندرسون (برنتفورد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورجان روجرز (أستون فيلا)، أليكس سكوت (بورنموث)، آدم وارتون (كريستال بالاس).
خط الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، إبريتشي إيزي (أرسنال)، فيل فودن (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، ماركوس راشفورد (برشلونة)، بوكايو ساكا (أرسنال).

توخيل منتخب إنجلترا صربيا وألبانيا التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

