توخيل يعلن قائمة إنجلترا لمواجهتي صربيا وألبانيا في تصفيات كأس العالم

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، قائمة الأسود الثلاثة لمواجهتي صربيا وألبانيا، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وشهدت القائمة عودة الثنائي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بعدما غابا عن المباراة الماضية أمام لاتفيا، والتي حسم بها منتخب إنجلترا تأهله إلى نهائيات المونديال.



ولم يكن هناك مكان مرة أخرى لجناح إيفرتون جاك جريليش على الرغم من بدايته الرائعة لهذا الموسم.



وجاءت قائمة إنجلترا كالتالي:



حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل يونايتد).

خط الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك جيهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إيزري كونسا (أستون فيلا)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (توتنهام هوتسبير)، جون ستونز (مانشستر سيتي).

خط الوسط: إليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)، جود بلينجهام (ريال مدريد)، جوردان هندرسون (برنتفورد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورجان روجرز (أستون فيلا)، أليكس سكوت (بورنموث)، آدم وارتون (كريستال بالاس).

خط الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، إبريتشي إيزي (أرسنال)، فيل فودن (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، ماركوس راشفورد (برشلونة)، بوكايو ساكا (أرسنال).