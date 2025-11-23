قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار الوادي الجديد: ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية.. وتدشين مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الاهلية

تقدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بخالص التهنئة للحجاج الفائزين بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لموسم 1447 هجريا 2026 ميلاديا، متمنيًا لهم حجا مبرورًا وذنبا مغفورًا وطاعة مقبولة.

- إجراء القرعة لاختيار 12 ألف حاج

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة بعد الحصول على نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026، موضحة أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج

كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج قد شهدت إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

تدشين مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا في الوادي الجديد

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، استمرار عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا بالمحافظة، في صورة تعكس مدى أهمية تربية النشء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.


تنفيذ برامج دينية للأطفال بالمساجد 

وأكدت المديرية أن مكاتب تحفيظ القرآن تأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بمكاتب التحفيظ باعتبارها محطة مهمة جدًا في حياة أبنائنا، واستشعارا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأئمة وأن تلاوة القرآن الكريم ومعرفة أحكامه من الأمور التي لا بد أن يتعلمها كل مسلم، لاسيما أن الدور الحقيقي للمسجد يتمثل في إقامة العبادات وتلاوة القرآن الكريم.

وقالت المديرية إنه يتم تنفيذ برامج دينية للأطفال بالمساجد تهدف إلى تنمية الوعي الديني والثقافي لدى الأطفال، من خلال أنشطة تعليمية وتربوية متنوعة تشمل حفظ القرآن الكريم، والتدريب على القيم الأخلاقية والسلوكية، وغرس مبادئ الانتماء والولاء للدين والوطن، وذلك بأسلوب مبسّط وجاذب يتناسب مع الفئات العمرية المشاركة.

الوادي الجديد: استكمال تطوير محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الزيات


أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تطوير محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الزيات، حيث جرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الطرد للصرف الصحي للقرية و محطة الرفع الرئيسيه للصرف بالقرية والبدء في لحام مواسير البولي الخاصة بخط الطرد تمهيدا لتركيبها بعد حفر خط الطرد من الشركه المنفذة للعملية بواسطه شركة المياه والصرف الصحي بالوادي الجديد ومتابعة من الإدارة الهندسية (المرافق) بمركز ومدينه بلاط للأعمال المنفذة.

أعمال الصيانة الدورية

وفى سياق متصل جرى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية واللازمة للمعدات بالحملة الميكانيكية وسيارة المرافق بالوحدة المحلية لقرية تنيدة حيث تم صيانه الخزان والدهانات اللازمة له وكذلك الانتهاء من اعمال اصلاح خط 4 بقرية شمس بجهود العاملين بالوحدة المحلية ومشاركة من  المواطنين بالقرية، وكذلك تنفيذ أعمال ترميم لطبقات أسفلت متهالكة داخل نطاق قرية ذخيرة، تحت إشراف سلامة على الحريتى رئيس مركز ومدينه بلاط.

رئاسة مركز باريس : إصلاح محطة مياه الشرب بقرية عدن وإعادة ضخ المياه بالشبكات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد عن الإنتهاء من إصلاح محطة مياه الشرب بقرية عدن وإعادة ضخ المياه بالشبكات وذلك بعد تعرضها لعطل تسبب فى قطع المياة عن القرية حيث جرى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بمعرفة إدارة مياه الشرب والصرف بالمجلس تحت إشراف عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس.

- انتظام تشغيل المنافذ التموينية المخفضة بالمركز وقراه

وفى سياق متصل أعلنت رئاسة مركز باريس عن استمرار تشغيل المنافذ التموينية بمدينة باريس وقرى عدن – بغداد – جدة لتوفير الخضر والفاكهة واللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، وكذلك تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بمدينة باريس وعدد من التجمعات التابعة لها.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز باريس جهودها اليومية في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، نحو تحسين مستوى المرافق، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة للمواطنين.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

