حسن مصطفى: مهاجمو الدوري لا يصلحون للأهلي.. الفريق يحتاج نوعية هذا اللاعب

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي بحاجة إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن الدوري المصري لا يمتلك مهاجمًا قادرًا على تلبية متطلبات الفريق الأحمر.



وقال حسن مصطفى في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون:"لا يوجد مهاجم في الدوري المصري يصلح لقيادة هجوم الأهلي."



وأضاف:"أسامة فيصل ليس المهاجم الثقيل الذي يحتاجه الأهلي، فكم هدفًا سجل في الموسم الماضي ليكون مناسبًا للقلعة الحمراء؟"



وتابع حسن مصطفى:"محمد شريف لاعب جيد، لكنه ما زال يحتاج إلى الكثير، والأهلي في حاجة إلى مهاجم من نوعية وسام أبو علي."