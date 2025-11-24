قائمة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بتونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة ، بقيادة أميرة يوسف ، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس.

وجاءت قائمة اللاعبات كالتالي:

حراسة المرمى: حبيبة صبري، كنزي مجدي عزيز، وفاء ربيع

خط الدفاع: حبيبة أشرف، جنة أحمد، سلمى كرم، فرحة الجارحي، حنين زكي، حبيبة وليد، رودينا عبد الرسول

خط الوسط: فاطمة مصطفى، فاطمة الزهراء، كاميليا معتز ، كاميلا أبو سيف، منة عزت، أشرقت عادل، منى فكري، فرح المهدي، جوانا جورج

خط الهجوم: حبيبة عصام، نغم النجار، سارة خالد