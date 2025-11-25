قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الإعلام السعودي: مبادرة السلام العربية شكلت النواة الأولى لإقامة دولة فلسطين

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب
اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب
الديب أبوعلي

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الاعلام والاتصال)، أعمال الدورة (21) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، وذلك بحضور وزراء الدول أعضاء المكتب وفي مقدمتهم مصر والمملكة العربية  السعودية ودلة الكويت وملكة البحرين وفلسطين.

وألقى سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاجتماع المنعقد الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول بالقاهرة، قدم فيها جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والدورة العادية الـ (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب ، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. ولجمهورية العراق الشقيقة على جهودها في قيادة أعمال هذه الدورة.

وأوضح يأتي هذا الاجتماع امتداداً للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك. حيث نناقش فيه عدداً من البنود الهامة التي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، وستظل دائماً هي القضية الأهم لدولنا وشعوبنا العربية.

وفي هذا السياق، أشير إلى أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.

ودعا كافة وسائل الإعلام العربية للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعم جهود حل الدولتين والتسوية النهائية للقضية الفلسطينية ط، وحشد الرأي العام العربي والدولي لدعم التحركات العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والترويج لمبادرات السلام العربية.

وقد عملت المملكة العربية السعودية على تفعيل مبادرة السلام العربية من منظور حل الدولتين، وهو ما شكل مساراً غير مسبوق في تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية.

وأثمر عن اعتراف عدد من الدول المهمة بالدولة الفلسطينية، وما حققه المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك من نجاح كبير في إطار تنفيذ هذه المبادرة. حيث نجح في حشد المجتمع الدولي وحثه على تبني نهج أكثر جدية نحو مقاربة عملية بديلة عن الجمود السياسي والدفع باتجاه قيام الدولة الفلسطينية.

وأشار يناقش اجتماعنا اليوم أيضاً ميثاق الشرف الإعلامي العربي ودور الإعلام في تعزيز التنمية المستدامة، ودوره في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف.

إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي ومدى تأثيره على العنصر البشري، والدور المحوري، الذي يلعبه في تعزيز عمليات إعداد المحتوى الإعلامي وأتمتة توزيعه وتداوله وفق اهتمامات الجمهور وتفضيلاته واتجاهاته.

وأشاد بجهود الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس وزراء الإعلام العرب ، وما قدموه من مشاريع ومبادرات وجهود في المجالات الإعلامية المختلفة.

الجامعة العربية جامعة الدول العربية المبادرة العربية للسلام المملكة العربية السعودية وزير الاعلام السعودي وزراء الإعلام العرب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | عربية تباع بـ 20 مليار دولار لسبب غريب .. وهذه أفضل شركة لمركبات الدفع الرباعي

موراي

شاهد.. سيارة لم يمسسها أحد تباع بقيمة 20 مليون دولار

هيونداي

أفضل علامة تجارية لسيارات الدفع الرباعي.. ليست تويوتا أو هوندا

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد