وزير الإعلام السعودي: مبادرة السلام العربية شكلت النواة الأولى لإقامة دولة فلسطين

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الاعلام والاتصال)، أعمال الدورة (21) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، وذلك بحضور وزراء الدول أعضاء المكتب وفي مقدمتهم مصر والمملكة العربية السعودية ودلة الكويت وملكة البحرين وفلسطين.

وألقى سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاجتماع المنعقد الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول بالقاهرة، قدم فيها جزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على استضافتها أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والدورة العادية الـ (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب ، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. ولجمهورية العراق الشقيقة على جهودها في قيادة أعمال هذه الدورة.

وأوضح يأتي هذا الاجتماع امتداداً للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك. حيث نناقش فيه عدداً من البنود الهامة التي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، وستظل دائماً هي القضية الأهم لدولنا وشعوبنا العربية.

وفي هذا السياق، أشير إلى أهمية توظيف العمل الإعلامي العربي لخدمة القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.

ودعا كافة وسائل الإعلام العربية للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعم جهود حل الدولتين والتسوية النهائية للقضية الفلسطينية ط، وحشد الرأي العام العربي والدولي لدعم التحركات العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والترويج لمبادرات السلام العربية.

وقد عملت المملكة العربية السعودية على تفعيل مبادرة السلام العربية من منظور حل الدولتين، وهو ما شكل مساراً غير مسبوق في تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية.

وأثمر عن اعتراف عدد من الدول المهمة بالدولة الفلسطينية، وما حققه المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك من نجاح كبير في إطار تنفيذ هذه المبادرة. حيث نجح في حشد المجتمع الدولي وحثه على تبني نهج أكثر جدية نحو مقاربة عملية بديلة عن الجمود السياسي والدفع باتجاه قيام الدولة الفلسطينية.

وأشار يناقش اجتماعنا اليوم أيضاً ميثاق الشرف الإعلامي العربي ودور الإعلام في تعزيز التنمية المستدامة، ودوره في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف.

إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي ومدى تأثيره على العنصر البشري، والدور المحوري، الذي يلعبه في تعزيز عمليات إعداد المحتوى الإعلامي وأتمتة توزيعه وتداوله وفق اهتمامات الجمهور وتفضيلاته واتجاهاته.

وأشاد بجهود الدول الأعضاء في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس وزراء الإعلام العرب ، وما قدموه من مشاريع ومبادرات وجهود في المجالات الإعلامية المختلفة.