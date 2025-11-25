التفاصيل الكاملة لشحوط يخت “ماي سيفوريا” قرب مرسى علم.. الغرفة تطمئن: جميع الركاب بخير والتحقيقات جارية

في استجابة عاجلة لحادث شحوط يخت السفاري “ماي سيفوريا” على الشعاب المرجانية بمنطقة شعاب أبو الكيزان قرب مدينة مرسى علم، أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تلقت البلاغ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، وبدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع المتواجدين على متن اليخت.

وأكدت الغرفة أن جميع الركاب البالغ عددهم 21 شخصًا — 16 أجنبيًا من جنسيات مختلفة و5 مصريين — بخير دون أي إصابات. وتم نقلهم بشكل آمن إلى يخت سفاري “تركواز”، حيث تلقوا الرعاية الكاملة، كما تم توفير إقامة مناسبة لهم فور عودتهم للميناء لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وعقب البلاغ مباشرة، تحركت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة، لضمان متابعة سلامة الركاب والطاقم لحظة بلحظة. كما تواصل الجهات المعنية تقديم الدعم الكامل للممارسين، وتلبية احتياجاتهم إلى حين انتهاء التحقيقات المرتبطة بالحادث.

وتعمل الجهات الفنية الآن على فحص موقع الشحوط، وفتح تحقيق شامل للوقوف على أسبابه، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات التي تحمي الشعاب المرجانية وتضمن سلامة الملاحة.

وأكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تراقب الموقف عن كثب، حرصًا على سلامة الممارسين وسمعة السياحة البحرية في البحر الأحمر، مشيدة بسرعة استجابة فرق الإنقاذ والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية.

ويعكس هذا التحرك السريع جاهزية منظومة السلامة البحرية للتعامل مع الطوارئ بكفاءة، حفاظًا على أرواح السائحين والعاملين وبيئة البحر الأحمر الفريدة.