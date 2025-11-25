قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
محافظات

التفاصيل الكاملة لشحوط يخت “ماي سيفوريا” قرب مرسى علم.. الغرفة تطمئن: جميع الركاب بخير والتحقيقات جارية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في استجابة عاجلة لحادث شحوط يخت السفاري “ماي سيفوريا” على الشعاب المرجانية بمنطقة شعاب أبو الكيزان قرب مدينة مرسى علم، أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تلقت البلاغ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، وبدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع المتواجدين على متن اليخت.

وأكدت الغرفة أن جميع الركاب البالغ عددهم 21 شخصًا16 أجنبيًا من جنسيات مختلفة و5 مصريين — بخير دون أي إصابات. وتم نقلهم بشكل آمن إلى يخت سفاري “تركواز”، حيث تلقوا الرعاية الكاملة، كما تم توفير إقامة مناسبة لهم فور عودتهم للميناء لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وعقب البلاغ مباشرة، تحركت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة، لضمان متابعة سلامة الركاب والطاقم لحظة بلحظة. كما تواصل الجهات المعنية تقديم الدعم الكامل للممارسين، وتلبية احتياجاتهم إلى حين انتهاء التحقيقات المرتبطة بالحادث.

وتعمل الجهات الفنية الآن على فحص موقع الشحوط، وفتح تحقيق شامل للوقوف على أسبابه، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات التي تحمي الشعاب المرجانية وتضمن سلامة الملاحة.

وأكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تراقب الموقف عن كثب، حرصًا على سلامة الممارسين وسمعة السياحة البحرية في البحر الأحمر، مشيدة بسرعة استجابة فرق الإنقاذ والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية.

ويعكس هذا التحرك السريع جاهزية منظومة السلامة البحرية للتعامل مع الطوارئ بكفاءة، حفاظًا على أرواح السائحين والعاملين وبيئة البحر الأحمر الفريدة.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة شحوط مركب

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

