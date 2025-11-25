أمطار خفيفة تضرب الغردقة ورأس غارب.. واستنفار مبكر لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة

شهدت مدينتا الغردقة ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، دون أن يترتب عليها أي تأثير على حركة المرور أو سير الحياة اليومية داخل المدينتين.

تحذيرات مسبقة واستعدادات مبكرة

وجاءت هذه الموجة الخفيفة من الأمطار بعد تحذيرات صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالية تعرض مناطق من البحر الأحمر لأمطار متوسطة إلى غزيرة، ما دفع أجهزة المحافظة إلى رفع درجة الاستعداد ورفع جاهزية فرق الطوارئ داخل المدن.

كما كشفت خرائط التنبؤات الجوية التابعة لوزارة الري وهيئة الأرصاد عن احتمالية سقوط أمطار غزيرة على جنوب المحافظة، وهو ما استدعى رفع مستوى الجاهزية في مدن الجنوب بشكل خاص تحسبًا لأي تطورات مفاجئة بالحالة الجوية.

توجيهات المحافظ وتحركات ميدانية

وفي هذا السياق، أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعليماته لرؤساء المدن والوحدات المحلية برفع حالة الطوارئ، والاستعداد للتعامل مع أي زيادات في كميات الأمطار قد تصل إلى حد السيول، مع التأكيد على التحرك الفوري لإدارة الأزمات لمواجهة أي طارئ.

كما تم الدفع بمعدات ميدانية تشمل كساحات لشفط تجمعات المياه، ولوادر لتسوية الطرق وإزالة آثار الأمطار فور ظهورها لضمان استمرار الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وتتابع الجهات المختصة الحالة الجوية لحظة بلحظة، وسط استعدادات متواصلة للتأكد من سلامة المواطنين وتلافي أي تأثيرات قد تنجم عن التقلبات المناخية خلال الفترة المقبلة.