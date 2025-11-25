قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

شرم الشيخ والغردقة تستقبلان 14 رحلة أسبوعية إضافية من شركة طيران بريطانية بدءاً من 2027

محمد الاسكندرانى

أعلنت شركة الطيران البريطانية Jet2.com اعتزامها بدء تسيير رحلات طيران لمصر لأول مرة بواقع 14 رحلة طيران مباشرة إلى كلّ من شرم الشيخ والغردقة من عدد من المدن البريطانية وذلك اعتباراً من فبراير 2027، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 169 ألف مقعد خلال السنة الأولى من التشغيل.

وأضافت وزارة السياحة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي عقده شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع ستيف هابي الرئيس التنفيذي لمجموعة Jet2 (Airlines &Holidays)، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2025 والتي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر الجاري.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتضمن البرنامج تسيير 7 رحلات طيران مباشرة أسبوعياً إلى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلتين من برمنجهام ورحلة من إدنبرة ورحلتين من مانشستر، ورحلتين من مطار لندن ستانستد كما يشمل البرنامج تسيير 7 رحلات طيران أخرى مباشرة أسبوعيا إلى مدينة الغردقة، بواقع رحلتين من برمنجهام ورحلة من جلاسكو ورحلتين من مانشستر ورحلتين من مطار لندن ستانستد على أن يتم زيادة معدل التشغيل خلال السنوات اللاحقة، وهو ما يتماشى مع خطط الوزارة لتوسيع نطاق الوجهات السياحية المصرية والترويج لمصر كوجهة متنوعة تلبي مختلف اهتمامات السائحين.

وثمن الوزير هذه الخطوة، مؤكدا أنها تمثل إضافة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية من السوق البريطاني إلى المقصد المصري وتعزيز مكانة مصر على خريطة المقاصد المفضلة للسائحين البريطانيين، كما تعكس مستوى الثقة الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري بالسوق البريطاني الذي يعد أحد أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر، وتدعم جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية على مدار العام.

ثمرة المباحثات البناءة

كما أشار إلى أن هذه الخطوة هي ثمرة المباحثات البناءة التي جرت خلال مشاركة الوزارة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تكثيف جهودها وتوسيع قنوات التعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران بهدف فتح مسارات جديدة وزيادة عدد الرحلات الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي أن التعاون مع مجموعة Jet2 (Airlines &Holidays) يمثل خطوة مهمة في تعزيز جهود الترويج للمقصد السياحي المصري داخل السوق البريطاني، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تشمل تنفيذ حملات دعائية مشتركة تستهدف شرائح واسعة من السائحين البريطانيين، بما يعزز من صورة مصر كوجهة سياحية متكاملة قادرة على جذب السائحين على مدار العام.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة Jet2 (Airlines &Holidays) تضم شركة Jet2.com التي تعد ثالث أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة، وتمتلك شبكة تشغيل واسعة تنطلق من 13 مدينة بريطانية، وتُشغل حالياً أسطولاً يضم 135 طائرة، وتُعد من أبرز الشركات المساهمة في حركة السفر السياحي إلى المقاصد الدولية، وشركة Jet2 holidays التي تعد أكبر منظم رحلات في المملكة المتحدة.

