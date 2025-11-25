قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان..تطعيم للأطفال وإزالة للتعديات وجهود للتنمية الحضرية وأنشطة جامعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

احداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق:  24/11/2025.

شهدت محافظة أسوان إزالة 478 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 412 ألف و 185 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن لمواصلة الأعمال وتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . 

https://www.elbalad.news/6777696

انتهت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، من تنفيذ أحدث إحصائيات حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك للفئة العمرية من 9 شهور حتى 12 عام ، ضمن جهود وزارة الصحة لرفع المناعة المجتمعية والحد من انتشار الأمراض المعدية.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن إجمالى من تلقوا التطعيم حتى الآن بلغ 402 ألف و 573 طفل وطفلة ، بنسبة تغطية وصلت إلى 71% من المستهدف، وأن الفرق الطبية تواصل عملها المكثف للوصول للنسبة المطلوبة قبل انتهاء الحملة.

https://www.elbalad.news/6777561


 

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات اجتماع مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة، بحضور الدكتورة إيمان وجدي، مدير مركز ضمان الجودة، وفريق عمل المركز، وذلك في إطار متابعة خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري داخل الجامعة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الكليات مختلف الجهود المبذولة في تفعيل منظومة الجودة، بما في ذلك إنجازات المعايير المؤسسية والبرامجية، ومخرجات الدراسة الذاتية، إلى جانب عرض ملامح الخطة الاستراتيجية لكل كلية وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

https://www.elbalad.news/6777599#google_vignette


 

التقى اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بالعميد أسامة حمدلله مدير منطقة تجنيد وتعبئة قنا، والمقدم محمد حمدي رئيس تجنيد وتعبئة أسوان ومدير الاتصال العسكري بجامعة أسوان وذلك في إطار حرص جامعة أسوان على دعم طلابها وتقديم خدمات شاملة خاصة لفئة الطلاب من ذوي الإعاقة.
 

جاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة مرفت السمان استشاري شؤون الإعاقة، وهانم فتحي عبدالمنعم مدير مكتب “قادرون باختلاف” بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجامعة ومنطقة التجنيد والتعبئة بقنا، بهدف تيسير وإنهاء الإجراءات الخاصة بالموقف التجنيدي للطلاب من ذوي الإعاقة سواء في مرحلة ما قبل الجامعة أو المرحلة الجامعية.

https://www.elbalad.news/6777604

جهود متنوعة 

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد الصندوق والهيئة والوكالة الألمانية وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة مروة أحمد مدير عام التعاون الدولى والمشاركة المجتمعية بالصندوق ، والمهندسة سوزان نادر مدير عام التنفيذ والمتابعة بالصندوق ، والمهندسة هادية جاد مدير عام العلاقات الخارجية بالهيئة ، والوفد المرافق لهم .

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة أسوان وصندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى كافة مجالات التطوير على مستوى مدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

https://www.elbalad.news/6777690

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

