محافظات

صحة أسوان تنتهي من تطعيم 402 ألف طفل ضد الحصبة الألمانية.. صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

انتهت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، من تنفيذ أحدث إحصائيات حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك للفئة العمرية من 9 شهور حتى 12 عام ، ضمن جهود وزارة الصحة لرفع المناعة المجتمعية والحد من انتشار الأمراض المعدية.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن إجمالى من تلقوا التطعيم حتى الآن بلغ 402 ألف و 573 طفل وطفلة ، بنسبة تغطية وصلت إلى 71% من المستهدف، وأن الفرق الطبية تواصل عملها المكثف للوصول للنسبة المطلوبة قبل انتهاء الحملة.

تطعيم

وأشار مصطفى أبو المجد أنه تم تطعيم أكثر من ألفى طفل وافد غير مصرى داخل نطاق المحافظة، فى إطار سياسة وزارة الصحة التى تضمن وصول الخدمة لجميع الأطفال دون تمييز، وأن الحملة تشمل المدارس الحكومية والخاصة والدولية، والمناطق السكنية والقرى والتجمعات.

وأضاف مدير الطب الوقائى بأن فرق التطعيم تعمل وفق خطة انتشار يومية تغطى القرى والنجوع والمناطق النائية، مع نشر فرق متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمة وتسجيل البيانات بشكل دقيق.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

