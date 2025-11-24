قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد الغندور: يوسف المساكني لاعبا في الترجي التونسي

المسكاني
المسكاني
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تعاقد نادي الترجي مع يوسف المساكني نجم تونس.

يوسف المساكني

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يوسف المساكني نجم تونس اصبح لاعبا في الترجي".

عودة المساكني… نجم الترجي يعود إلى بيته بعد 12 سنة من الغياب

وكان قد أعاد نادي الترجي التونسي أحد أبرز رموزه الفنية إلى أحضان الدم والذهب، بعدما أعلن رسميًا عودة نجمه السابق يوسف المساكني إلى صفوف الفريق بعد غياب دام 12 عامًا خاض خلالها رحلة احترافية طويلة، كانت أغلب محطاتها في الدوري القطري.

وجاء الإعلان عبر مقطع فيديو نشره النادي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مرفقًا بعبارة: "عودة الفنان.. ليبدأ العرض"، في رسالة تحمل الكثير من الحماس والترقب لعودة اللاعب الذي يعتبره الجمهور أحد أكثر من لمسوا قلوبهم داخل المستطيل الأخضر.

التفاصيل المالية للصفقة

الترجي لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكنه أوضح أن التعاقد تم بشكل مجاني بعد انتهاء عقد المساكني مع نادي العربي القطري في مايو الماضي، ليوقع اللاعب على عقد يمتد لموسم ونصف.

محطات المساكني قبل العودة إلى الترجي

المساكني البالغ من العمر 35 عامًا لعب في صفوف العربي ما بين 2021 و2023 معارًا من الدحيل، قبل أن يوقّع عقدًا دائمًا مع الفريق حتى عام 2025.

وخلال فترته مع العربي، حقق اللاعب كأس الأمير 2023، وسجّل هدف الفوز في كأس السوبر القطرية الإماراتية 2024 أمام الشارقة، مانحًا فريقه أول لقب خارجي في تاريخه.

رحلة المساكني الاحترافية بدأت عام 2013 مع نادي الدحيل، وهي مسيرة ترك خلالها بصمات واضحة في الكرة القطرية، إضافة إلى تجربة قصيرة في أوروبا مع نادي يوبين البلجيكي.

عودة إلى البيت الذي صنع المجد

عودة المساكني إلى الترجي ليست مجرد صفقة جديدة؛ بل هي عودة إلى المكان الذي تفجرت فيه موهبته وكتب فيه اسمه بأحرف ذهبية بين 2008 و2013، حينما قاد الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أفريقيا 2011، وحقق معه أربعة ألقاب للدوري التونسي، إلى جانب أداء فردي فني جعل منه لاعبًا محبوبًا لدى جماهير النادي.

وبعودة "الفنان"، كما يلقبه أنصار الترجي، يأمل جمهور الفريق في إضافة خبرة اللاعب الكبيرة إلى المجموعة الحالية، خاصة في ظل المنافسة القوية محليًا وقاريًا، ليواصل الفريق كتابة فصول جديدة من تاريخه مع أحد أبرز صناع مجده في العقدين الأخيرين.

المسكاني يوسف المسكاني الزمالك الاهلي الترحي المساكني الترجي يوسف المساكني الإعلامي خالد الغندور تونس

