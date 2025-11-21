قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة المساكني… نجم الترجي يعود إلى بيته بعد 12 سنة من الغياب

يوسف المساكني
يوسف المساكني
إسلام مقلد

أعاد نادي الترجي التونسي أحد أبرز رموزه الفنية إلى أحضان الدم والذهب، بعدما أعلن رسميًا عودة نجمه السابق يوسف المساكني إلى صفوف الفريق بعد غياب دام 12 عامًا خاض خلالها رحلة احترافية طويلة، كانت أغلب محطاتها في الدوري القطري.

وجاء الإعلان عبر مقطع فيديو نشره النادي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مرفقًا بعبارة: "عودة الفنان.. ليبدأ العرض"، في رسالة تحمل الكثير من الحماس والترقب لعودة اللاعب الذي يعتبره الجمهور أحد أكثر من لمسوا قلوبهم داخل المستطيل الأخضر.

التفاصيل المالية للصفقة

الترجي لم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكنه أوضح أن التعاقد تم بشكل مجاني بعد انتهاء عقد المساكني مع نادي العربي القطري في مايو الماضي، ليوقع اللاعب على عقد يمتد لموسم ونصف.

محطات المساكني قبل العودة إلى الترجي

المساكني البالغ من العمر 35 عامًا لعب في صفوف العربي ما بين 2021 و2023 معارًا من الدحيل، قبل أن يوقّع عقدًا دائمًا مع الفريق حتى عام 2025.

وخلال فترته مع العربي، حقق اللاعب كأس الأمير 2023، وسجّل هدف الفوز في كأس السوبر القطرية الإماراتية 2024 أمام الشارقة، مانحًا فريقه أول لقب خارجي في تاريخه.

رحلة المساكني الاحترافية بدأت عام 2013 مع نادي الدحيل، وهي مسيرة ترك خلالها بصمات واضحة في الكرة القطرية، إضافة إلى تجربة قصيرة في أوروبا مع نادي يوبين البلجيكي.

عودة إلى البيت الذي صنع المجد

عودة المساكني إلى الترجي ليست مجرد صفقة جديدة؛ بل هي عودة إلى المكان الذي تفجرت فيه موهبته وكتب فيه اسمه بأحرف ذهبية بين 2008 و2013، حينما قاد الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أفريقيا 2011، وحقق معه أربعة ألقاب للدوري التونسي، إلى جانب أداء فردي فني جعل منه لاعبًا محبوبًا لدى جماهير النادي.

وبعودة "الفنان"، كما يلقبه أنصار الترجي، يأمل جمهور الفريق في إضافة خبرة اللاعب الكبيرة إلى المجموعة الحالية، خاصة في ظل المنافسة القوية محليًا وقاريًا، ليواصل الفريق كتابة فصول جديدة من تاريخه مع أحد أبرز صناع مجده في العقدين الأخيرين.

نادي الترجي التونسي نادي الترجي الترجي التونسي الترجي يوسف المساكني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

وزارة التخطيط

التخطيط وصندوق المناخ يختتمان ورشة عمل لبحث خطة الاستثمارات الصناعية الخضراء بمصر

استعدادات القاهرة الجديدة للانتخابات

جهاز القاهرة الجديدة يرفع درجة الاستعداد تأهبا لانتخابات مجلس النواب

مدينة العبور الجديدة

10 آلاف متر مكعب..توفير كميات مياه مستقرة لخدمة أحياء العبور الجديدة

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد