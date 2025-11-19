الترجي التونسي يعلن إصابة نجمه.. تفاصيل

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، إصابة مدافعه الموريتاني إبراهيما كايتا، وغيابه عن الفريق لمدة 3 أسابيع.



وقال نادي الترجي في بيان: "أجرى لاعبنا إبراهيم كايتا فحوصات بالأشعّة، والتي أكّدت تعرّضه لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده الموريتاني".

وأضاف: "سيركن اللاعب إلى راحة مدّتها 21 يومًا، على أن يخضع لاحقًا لفحوصات مراقبة لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية".



وبالتالي يغيب المدافع الموريتاني كايتا عن مواجهتي الملعب المالي وبترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا.



ويتواجد فريق الترجي في المجموعة الرابعة برفقة كل من بترو أتلتيكو الأنجولي وسيمبا التنزاني والملعب المالي.