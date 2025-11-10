إصابة نجم الترجي بقطع في الرباط الصليبي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن تعرض الجزائري يوسف البلايلي، لاعب فريق الترجي التونسي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى.

ووفقا لإذاعة موزاييك التونسية فإن التقارير الطبية تشير إلى أن بلايلي سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة، ما يعني فقدانه المشاركة في كأس العرب 2025 في قطر ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتعرض اللاعب الجزائري للإصابة خلال المباراة التي جمعت الترجي بالنادي الإفريقي في ديربي العاصمة التونسية، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد مرور 21 دقيقة فقط، نتيجة آلام حادة في الركبة.