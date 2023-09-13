طموحنا كبير.. أول تعليق من نجم تونس على هزيمة منتخب مصر

علق يوسف المساكني، نجم المنتخب التونسي، على فوز نسور قرطاج، على منتخب مصر، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، وديًا.

وقال يوسف المساكني في تصريحات عبر برنامج رقم “10": “منتخب تونس دائما ما يكون لديه لاعبين مميزين وطموحنا كبير في الفترة المقبلة، لم نتوقع المستوى الذي ظهر عليه منتخب مصر وكنا نتوقع الظهور بشكل أفضل”.

وتابع: “نجحنا في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول وكنا الأفضل وتمكنا من تسجيل الثالث في نهاية المباراة، منتخب مصر لديه القدرة في أي لحظة للتسجيل وبعد الهدفين تعاملنا باحترام مع المباراة نظرا لقيمة المنتخب المصري”.

وأضاف: “أرتبط بعقد مع العربي القطري مستمر لموسمين، وسبق وتلقيت عروضا من الدوري المصري والآن أنا مرتبط بعقد مع العربي القطري وليس لدي أي عروض مصرية”.

واختتم: “الدوري المصري نقطة تحول لكل لاعب تونسي، ومنح إضافة كبيرة لسيف الجزيري وفرجاني ساسي وعلي معلول، علي معلول يسجل تاريخ كبير مع الأهلي ومن أفضل التوانسة في الدوري المصري”.