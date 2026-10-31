التعادل يحسم مواجهة سموحة والسويس بتروجت في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب السويس بتروجت وسموحة، التي جمعتهما على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

وبدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، بعدما نجح جودوين شيكا في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب السويس بتروجت في الدقيقة 82.

وفي الوقت الذي اقترب فيه الفريق البترولي من حصد النقاط الثلاث، خطف محمد دسوقي هدف التعادل لصالح سموحة في الدقيقة 90+6، ليمنح الفريق السكندري نقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم.

في المقابل، وصل رصيد منتخب السويس بتروجت إلى 9 نقاط، ليستقر في المركز الحادي عشر، بعدما حقق انتصارين و3 تعادلات وتلقى 3 هزائم.