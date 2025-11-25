قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
سيول مفاجئة تضرب محيط مرسى علم… واستنفار كامل بمدن البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية

ابراهيم جادالله

شهدت الطرق الخارجية المؤدية إلى مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، هطول سيول مفاجئة أعقبتها أمطار غزيرة على عدد من المناطق الجبلية والوديان المحيطة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى التحرك الفوري لمتابعة الموقف الميداني وتأمين حركة السير على الطرق الحيوية.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من تعرض مدينة شلاتين لسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، تركزت أغلبها في الوديان الجبلية، وهو ما عزز من احتمالات امتداد موجة عدم الاستقرار إلى مدن جنوب المحافظة.

استعدادات مكثفة وخطة طوارئ شاملة

وعلى خلفية هذا الوضع الجوي غير المستقر، أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد والطوارئ إلى المستوى الأقصى بجميع المدن، مع تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية في كل مدينة لمتابعة المستجدات لحظة بلحظة.

وتضمنت خطة الطوارئ كذلك التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية للتعامل السريع مع تجمعات المياه، وتأمين الطرق الرئيسية، والتأكد من جاهزية المعدات الثقيلة المستخدمة في فتح مسارات السيول عند الحاجة.

توجيهات عاجلة من المحافظ

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على رؤساء المدن بضرورة مراجعة خطط مواجهة السيول، والتأكد من سلامة وصيانة السدود والبرابخ والبحيرات الصناعية، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي طارئ قد يؤثر على المواطنين أو يعيق الحركة المرورية.

وأكد المحافظ ضرورة الحفاظ على التواصل الدائم مع غرفة العمليات على مدار الساعة، وإرسال تقارير دورية بشأن تطورات الحالة الجوية لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

وتتابع المحافظة عن كثب حالة الطقس والتقلبات المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وسط جهود مستمرة لاحتواء آثار الأمطار والسيول والحفاظ على سلامة المواطنين في مختلف المناطق.

