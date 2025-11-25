التعليم توقع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة

توقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 ، عدداً من بروتوكلات التعاون مع دولة إيطاليا بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والشركات الكبرى المصرية ، لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في عدد من التخصصات المختلفة ،وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وكان قد استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمطار القاهرة الدولي مساء أمس ، الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، وذلك في إطار زيارته لمصر لحضور مراسم توقيع بروتوكلات تعاون بين البلدين لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في العديد من التخصصات.

وعقب الاستقبال، عقد الوزير محمد عبد اللطيف لقاء مع نظيره الإيطالي مرحبا به في مصر ومؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو دعم الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، خاصة فى ظل الاستعداد لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة المقررة غدًا والتي تمثل نقلة نوعية للتعليم الفني في مصر.

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم الإيطالي عن تقدير بلاده العميق للتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم الفني في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه مصر لجعل التعليم الفني مسارًا جاذبًا وفعالًا في بناء المهارات.

كما أثنى على قوة الشراكة الثنائية ونجاح المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن حجم الإنجاز يعكس إرادة سياسية قوية لدى الجانبين.

وأكد الجانبان أن الشراكة المصرية الإيطالية في التعليم الفني تُعد نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التعاون لتعزيز مسيرة تطوير التعليم الفني ودعم بناء كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وقد حضر اللقاء من الجانب الإيطالي السفير أوغسطين باليس السفير الإيطالي بالقاهرة، ومن جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.