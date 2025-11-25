سيول متوسطة تضرب منطقة الشيخ الشاذلي وفصل الكهرباء لحماية السكان بمرسى علم

تعرضت منطقة الشيخ الشاذلي الواقعة جنوب غرب مرسى علم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لموجة من الأمطار المتوسطة التي تكررت على فترات قبل أن تتحول إلى سيول متوسطة جرت عبر الوديان الجبلية المحيطة بالمنطقة.

إجراءات وقائية وفصل التيار الكهربائي حرصًا على السلامة

ومع بدء تدفق المياه، تحركت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية بهدف حماية الأهالي ومنع أي أضرار محتملة على المرافق العامة. ومن بين أبرز هذه الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن القرية بشكل مؤقت، وهو إجراء وقائي معمول به في المناطق الجبلية والصحراوية عند زيادة معدلات الأمطار، لتجنب مخاطر التماس الكهربائي أو تسرب المياه إلى الكابلات الأرضية.

وأكدت الجهات المختصة أن هذا الإجراء يستهدف الحفاظ على سلامة السكان أولًا، إلى جانب تأمين البنية التحتية لحين استقرار الحالة الجوية.

استنفار كامل داخل المحافظة

وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قد أعلن في وقت سابق رفع حالة الطوارئ بكافة المدن، وتطبيق أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع موجة الطقس السيئ. كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام التام بخطط مواجهة السيول، وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة على مدار الساعة.

وتتابع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف المدن في مرسى علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد، تطورات الحالة الجوية بشكل لحظي، مع تنسيق مستمر مع الجهات المعنية للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتقليل آثار السيول على المنطقة.