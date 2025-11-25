اليوم استكمال محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على، اليوم نظر قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، بعد قرار التأجيل بالجلسة الماضية.

تأجيل القضية

وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، نظرا لطلب هيئة دفاع المتهم الأول بالقضية، ولحضور الدفاع الأصلي للمتهم بعد تمسكه به، كما قررت المحكمة القبض على رمضان صبحي، وحبسه حتى موعد الجلسة يوم الثلاثاء ، وعرضه رفقة المتهمين المحبوسين، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الرابع بالقضية، وتقديمه رفقة باقي المتهمين، وحضور الدفاع الأصيل المتهم الأول.



وكانت قد شهدت الجلسة السابقة إعلان دفاع اللاعب رمضان صبحي استعداده للمرافعة أمام هيئة المحكمة، إلا أنها قررت رفع الجلسة لنظر تحديد موعد لاحق لنظرها.

وتسلمت مأمورية أمنية من الترحيلات، اللاعب رمضان صبحي، عقب قرار محكمة جنايات الجيزة، بالقبض عليه، وحبسه، وتأجيل نظر القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي، بأحد معاهد السياحة والفنادق، ونقله إلى حجز مركز شرطة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، التابع له القضية.