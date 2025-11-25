الدفاع الروسية: أسقطنا 249 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الليل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أسقطنا 249 مسيرة أوكرانية فوق أراضينا خلال الليل

تخطط القوات المسلحة السويدية لشراء صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، مما يمكنها من الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بحسب ما أفاد به تلفزيون "SVT" السويدي.

ضرب أهداف على الأراضي الروسية



وعلق رئيس الأركان العامة السويدي، كارل-يوهان إيدستروم، على هذه الخطوة بالقول إن مثل هذه الصواريخ يمكن استخدامها لضرب أهداف على الأراضي الروسية في حال حدوث ما وصفه بـ"هجوم روسي على حلف الناتو".

ونقل التلفزيون السويدي عن وثيقة رسمية لقيادة القوات المسلحة السويدية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار استعدادات البلاد لتنفيذ المهام المشتركة مع حلف "الناتو" وضمان القدرة العسكرية اللازمة. وأوضح التقرير أن هذه الصواريخ مصممة لتكون قادرة على استهداف مواقع حيوية بعيدة.

ونقل التلفزيون عن إيدستروم قوله: "يمكن أن يكون الحديث عن أي شيء، بدءًا من أنظمة التحكم وأجهزة الاستشعار، وصولا إلى البنية التحتية الحرجة"، مشيرا إلى نطاق الأهداف المحتملة لهذه الصواريخ.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن القوات المسلحة السويدية، فإن أولوياتها هي "السيطرة الطويلة الأمد على بحر البلطيق - حيث يكون الوضع في البحر وفي الجو حاسما للتنقل والتعزيزات والإمدادات"، و"الدفاع الجوي والصاروخي في جميع أنحاء منطقة عمليات حلف شمال الأطلسي - لحماية وحداتها الخاصة وتعزيز مرونة الجناح الشمالي"، بالإضافة إلى "شبكة لوجستية موثوقة" و"حماية الوحدات والمرافق، وتطوير أنظمة بدون طيار وتعزيز الدفاع السيبراني".

كما كشفت الوثيقة ضرورة استبدال كاسحات الألغام الحالية لأسباب منها تقدّمها في العمر، وازدياد الحاجة المزعومة لحماية الأسطول التجاري في المنطقة.



