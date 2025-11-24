ميرتس: لا اختراق متوقع لملف سلام أوكرانيا ويجب حضور روسيا بالمفاوضات

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه يشك في إمكانية تحقيق اختراق في ملف السلام بأوكرانيا الأسبوع الجاري، على الرغم من المهلة التي حددتها واشنطن تزامنًا مع عطلة عيد الشكر.

وأضاف المستشار الألماني، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي – أفريقيا في أنغولا، أن أي مفاوضات مستقبلية حول السلام ستكون “مسارًا طويلًا ومعقّدًا”، مشددًا: “لا أتوقع حدوث أي اختراق الأسبوع الجاري”



وجاءت تصريحات ميرتس، حيث أكد أن روسيا يجب أن تكون حاضرة على طاولة أي مفاوضات لإنهاء الحرب.

وقال: “الخطوة التالية يجب أن تتمثل في جلوس روسيا إلى طاولة الحوار.”