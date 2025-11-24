تطعيم أكثر من 431 ألف طفل ضمن حملة الحصبة والحصبة الألمانية في أسوان بنسبة 76%

قال الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إنه تم تطعيم 431 ألفًا و152 طفلًا، من بينهم 2413 طفلًا وافدًا غير مصري، ضمن الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، بنسبة تغطية بلغت 76٪.



وأشار مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان -في بيان مساء اليوم الاثنين- إلى أن الحملة انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، وتستهدف نحو 566 ألفًا و809 أطفال من الفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 12 سنة، وأكد أن الحملة يشارك فيها 504 فرق ثابتة ومتحركة تضم 416 طبيبًا، إلى جانب أطقم التمريض والإداريين والمعاونين من الفرق الصحية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق "مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانية".



وأوضح أن الحملة تُنفذ من خلال الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الابتدائية والعامة والأزهرية والحضانات ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الفرق المتحركة المنتشرة على الطرق السريعة والأسواق وفي جميع شوارع وقرى ومدن المحافظة لتقديم التطعيم بالمجان داخل المنازل.



ولفت أبوالمجد إلى أن الحصبة مرض معدٍ وخطير قد يسبب مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والإسهال والتهاب المخ، وقد يؤدي إلى الوفاة، بينما تُعد الحصبة الألمانية خطيرة خاصة في حال إصابة السيدة الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إذ قد تسبب الإجهاض أو تشوهات خطيرة للجنين تشمل مشكلات بالبصر والسمع والقلب والجهاز العصبي، وتضخم الكبد والطحال وتأخر النمو والتخلف العقلي.

