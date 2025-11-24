قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الستات مسيطرة .. المرأة تتصدر انتخابات مجلس النواب 2025
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تشارك في معرض الكويت الدولى للسياحة والسفر KTTX

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

تعتزم هيئة تنشيط السياحة المشاركة في معرض الكويت السياحي الدولى للسياحة والسفر KTTX، المقرر انعقاده في الفترة من 8 – 10 إبريل 2026، بمشاركة القطاع الخاص.
أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن المعرض يعتبر أول معرض دولى للسياحة والسفر يقام في أرض المعارض الدولية بمدينة الكويت ومتوقع أن يصبح واحداً من أبرز المنصات فى المنطقة لكل من قطاع الأعمال في صناعة السياحة والسفر.

معرض الكويت السياحي الدولى للسياحة والسفر KTTX

أفادت هيئة التنشيط، أن المعرض معترف به من قبل الهيئة العالمية للمعارض، والمعرض يعتبر ملتقى مميزاً يمثل منصة تضم مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر.


ويعد معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر أكبر تجمع لتسويق المنتجات والوجهات السياحية بمختلف أنواعها كالسياحة التعليمية والصحية والثقافية.
وأخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها، بمذكرة حصل "صدى البلد" على نسخة منها، بأن قيمة الاشتراك في المعرض 2750 يورو ، تسدد بشيك باسم الغرفة أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وأفادت غرفة المنشآت الفندقية ، بأنه في حالة الرغبة في الاشتراك تسدد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الاثنين 18 مارس .
 

السياحة في مصر السياحة تنشيط السياحة معرض الكويت السياحي الدولى للسياحة والسفر KTTX KTTX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

إزالة 478 تعديا بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27

جانب من اللقاء

محافظ أسوان يستعرض نتائج مشروع تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية

محافظ قنا

بعد سداد مستحقات الدولة.. محافظ قنا يسلم عقود تقنين جديدة لواضعى اليد

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد