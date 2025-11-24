مصر تشارك في معرض الكويت الدولى للسياحة والسفر KTTX

تعتزم هيئة تنشيط السياحة المشاركة في معرض الكويت السياحي الدولى للسياحة والسفر KTTX، المقرر انعقاده في الفترة من 8 – 10 إبريل 2026، بمشاركة القطاع الخاص.

أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن المعرض يعتبر أول معرض دولى للسياحة والسفر يقام في أرض المعارض الدولية بمدينة الكويت ومتوقع أن يصبح واحداً من أبرز المنصات فى المنطقة لكل من قطاع الأعمال في صناعة السياحة والسفر.

معرض الكويت السياحي الدولى للسياحة والسفر KTTX

أفادت هيئة التنشيط، أن المعرض معترف به من قبل الهيئة العالمية للمعارض، والمعرض يعتبر ملتقى مميزاً يمثل منصة تضم مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات السياحة والسفر.



ويعد معرض الكويت الدولى للسياحة و السفر أكبر تجمع لتسويق المنتجات والوجهات السياحية بمختلف أنواعها كالسياحة التعليمية والصحية والثقافية.

وأخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها، بمذكرة حصل "صدى البلد" على نسخة منها، بأن قيمة الاشتراك في المعرض 2750 يورو ، تسدد بشيك باسم الغرفة أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

وأفادت غرفة المنشآت الفندقية ، بأنه في حالة الرغبة في الاشتراك تسدد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الاثنين 18 مارس .

