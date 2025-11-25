قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فنادق الغردقة تنظم مسيرة فرعونية لدعم وتنشيط السياحة

ابراهيم جادالله

نظمت فنادق الغردقة اليوم "الثلاثاء" مسيرة فرعونية بمشاركة مئات السياح  بالإضافة لعدد من العاملين بالقطاع السياحي، مرتدين الملابس الفرعونية، وذلك لدعم افتتاح المتحف المصري الكبير حيث طافت المسيرة عدد من مناطق بالفنادق وصولا إلى الشاطئ.

وقال علاء الدين محمود مدير احد فنادق الغردقة ان الفاعلية تهدف لتنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة.

وأشار محمود إلى أن الفعالية تم الاستعداد لها منذ فترة بمشاركة  أكثر من 500 شخص، بينهم مئات السياح الأجانب، مرتدين الزي الفرعوني، وحاملين أعلام مصر، في مظهر مبهج على أنغام الأناشيد الوطنية.

وأوضح خالد الصغير مدير فندق بالغردقة أن الفعاليات مستمرة على مدار اليوم بمشاركة فرق الأنيميشن والعاملين بالفندق مع الاستعانة بفرق فنية خارجية.

وأشار الصغير إلى ان الهدف من الفعالية دعم افتتاح المتحف المصري الكبير، في مطلع الشهر الجاري، والذي كان حديث العالم .

وعبر سياح الغردقة عن سعادتهم بالفاعلية التى أضفت جوا من البهجة عليهم كما شارك الأطفال فى الفعالية.

