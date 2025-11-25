بدء الفرز داخل لجان محافظة دمياط.. شاهد

بدأ الفرز داخل اللجان الانتخابية بمحافظة دمياط وسط حالة من الترقب حول نتيجة الانتخابات البرلمانية بدمياط داخل الدائرتين الأولى والثانية.

كان قد شهدت محافظة دمياط على مدار اليومين عمليه التصويت من قبل الناخبين وسط تكثيف أمني في محيط اللجان لضمان سلامه الناخبين ومنع اى مخالفات قد تحدث.

ومن جانبه تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مجريات العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات بمركز السيطرة، مؤكدًا انتظام العمل داخل اللجان في اليوم الاول والثانى لانتخابات مجلس النواب.

واستمرت عملية التصويت من خلال 137 مركزًا انتخابيًا و179 لجنة فرعية جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال نحو 11,558,854 ناخبًا وناخبة.

وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة، فضلًا عن انتشار الخدمات الأمنية والمرورية على الطرق والمحاور المؤدية إلى المقار الانتخابية، بما يضمن سهولة حركة المواطنين وتيسير وصول الناخبين إلى لجانهم في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي على تكاتف كافة الجهات لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بمحافظة دمياط، ويعكس الصورة المشرفة لمصر وقدرتها على تنظيم الاستحقاقات الدستورية في مناخ من الأمان والانضباط.