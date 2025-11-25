قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء الفرز داخل لجان محافظة دمياط.. شاهد

الفرز
الفرز

بدأ الفرز داخل اللجان الانتخابية بمحافظة دمياط وسط حالة من الترقب حول نتيجة الانتخابات البرلمانية بدمياط داخل الدائرتين الأولى والثانية.

كان قد شهدت محافظة دمياط على مدار اليومين عمليه التصويت من قبل الناخبين وسط تكثيف أمني في محيط اللجان لضمان سلامه الناخبين ومنع اى مخالفات قد تحدث.

ومن جانبه تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مجريات العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات بمركز السيطرة، مؤكدًا انتظام العمل داخل اللجان في اليوم  الاول والثانى لانتخابات مجلس النواب.

واستمرت  عملية التصويت من خلال 137 مركزًا انتخابيًا و179 لجنة فرعية جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال نحو 11,558,854 ناخبًا وناخبة.

وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة، فضلًا عن انتشار الخدمات الأمنية والمرورية على الطرق والمحاور المؤدية إلى المقار الانتخابية، بما يضمن سهولة حركة المواطنين وتيسير وصول الناخبين إلى لجانهم في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي على  تكاتف كافة الجهات لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بمحافظة دمياط، ويعكس الصورة المشرفة لمصر وقدرتها على تنظيم الاستحقاقات الدستورية في مناخ من الأمان والانضباط.

دمياط محافظ دمياط الفرز اللجان الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

مركز بحوث الصحراء

أستاذ بمركز بحوث الصحراء يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

المراقبون الدوليون يشيدون بتنظيم الانتخابات

المراقبون الدوليون يشيدون بتنظيم الانتخابات .. أجواء هادئة وإجراءات تعزز الثقة

الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي

وزيرة البيئة والمحافظ يفتتحان الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد