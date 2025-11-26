طلاب جامعة كفر الشيخ يدشنون حملة للتبرع بالدم بالمستشفى الجامعي.. صور

يواصل طلاب دورة التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ، مشاركتهم الإيجابية في حملات التبرع بالدم داخل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وسط مشاركة واسعة تعكس وعي الطلاب وإيمانهم بقيمة التطوع.

جاء هذا برعاية الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتنفيذ ومتابعة الدكتور جمال هنداوي شمس، مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع طلابها على المشاركة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الإقبال الملحوظ من الطلاب على التبرع بالدم يجسد روح الانتماء والمسؤولية، ويسهم في توفير وحدات دم تُساعد في إنقاذ المرضى من أصحاب الحالات الحرجة، والأطفال، ومرضى الأورام.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التبرع بالدم يمثل قيمة إنسانية نبيلة تعكس وعي الشباب واستعدادهم للعطاء، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم المبادرات التي تُعزز القيم الإيجابية لدى الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور طه إسماعيل أن التبرع بالدم له فوائد صحية للمتبرع نفسه، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا الدم، فضلًا عن أهميته في بعض الحالات الطبية مثل مرض "كثرة الحُمر" (Polycythemia).

كما شهدت الحملة تنظيم ندوة توعوية تناولت الجوانب الصحية والإنسانية للتبرع بالدم، واستعرضت دوره في دعم المنظومة الصحية وتوفير كميات كافية من وحدات الدم للحالات الطارئة داخل المستشفيات.