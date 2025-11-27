بعضها يمكن التنازل عنه والآخر ملزم به الرجل..حقوق المرأة بعد الخلع |ما الحكاية؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقوق الزوجة بعد الخلع ونستعرضها لكم في النقاط الآتية ؛
-عند حصول الزوجة على حكم بالخلع تتنازل عن بعض الحقوق المالية والشرعية، بينما تحتفظ بحقوق أخرى خاصة المتعلقة بالأطفال
الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة
-تتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج.
-تتنازل عن النفقة المستحقة خلال فترة العدة.
- تتنازل عن النفقة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق كتعويض.
الحقوق التي تحتفظ بها الزوجة
-قائمة المنقولات الزوجية: تظل ملكًا للزوجة، ولا يشملها التنازل.
- تستمر الزوجة في حضانة الأطفال وفقًا للقانون
-يظل الزوج ملزمًا بدفع نفقة الأطفال، بما في ذلك التعليم والعلاج والمسكن.