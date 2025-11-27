بعضها يمكن التنازل عنه والآخر ملزم به الرجل..حقوق المرأة بعد الخلع |ما الحكاية؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقوق الزوجة بعد الخلع ونستعرضها لكم في النقاط الآتية ؛

-عند حصول الزوجة على حكم بالخلع تتنازل عن بعض الحقوق المالية والشرعية، بينما تحتفظ بحقوق أخرى خاصة المتعلقة بالأطفال

الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة

-تتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج.

-تتنازل عن النفقة المستحقة خلال فترة العدة.

- تتنازل عن النفقة التي تُمنح للزوجة بعد الطلاق كتعويض.

الحقوق التي تحتفظ بها الزوجة

-قائمة المنقولات الزوجية: تظل ملكًا للزوجة، ولا يشملها التنازل.

- تستمر الزوجة في حضانة الأطفال وفقًا للقانون

-يظل الزوج ملزمًا بدفع نفقة الأطفال، بما في ذلك التعليم والعلاج والمسكن.