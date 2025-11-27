قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدبولي: تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية أولوية.. والجهود مستمرة لوقف إطلاق النار

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، استعرض خلاله عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، إلى جانب الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

 تنفيذ منظومة التأمين الصحي

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن “ما زال الشوط كبيرًا” لاستكمال جميع مراحل المنظومة على مستوى الجمهورية، إلا أن الدولة ماضية بخطى ثابتة لضمان وصول خدمات صحية متطورة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها نظرًا لأثره المباشر على جودة حياة المواطن المصري.

 تعزيز ورفع معدلات التبادل التجاري

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على حرص مصر على تعزيز ورفع معدلات التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وأن هناك فرصًا كبيرة لتعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وتطرق مدبولي إلى الجهود المصرية المكثفة لدعم استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن جهود مصر وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، قد حظيت بإشادة دولية واسعة، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري والدائم في دعم السلام وحماية المدنيين.

 المسارات السياسية والاقتصادية

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل في جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دعمًا لمصالح الدولة المصرية وتحقيقًا لتطلعات المواطنين.

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط: قناة السويس تحقق نموًا إيجابيًا.. والاقتصاد المصري يثبت مرونته ويواصل تسجيل مؤشرات قوية

لدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي

وزيرة التخطيط: 98% من نشاط السياحة يشرف عليها القطاع الخاص

الحرس الوطني الامريكي

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن حادث إطلاق نار بواشنطن: المشتبه به لديه علاقات في أفغانستان

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

