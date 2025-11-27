مدبولي: تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية أولوية.. والجهود مستمرة لوقف إطلاق النار

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، استعرض خلاله عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، إلى جانب الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

تنفيذ منظومة التأمين الصحي

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن “ما زال الشوط كبيرًا” لاستكمال جميع مراحل المنظومة على مستوى الجمهورية، إلا أن الدولة ماضية بخطى ثابتة لضمان وصول خدمات صحية متطورة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها نظرًا لأثره المباشر على جودة حياة المواطن المصري.

تعزيز ورفع معدلات التبادل التجاري

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على حرص مصر على تعزيز ورفع معدلات التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وأن هناك فرصًا كبيرة لتعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وتطرق مدبولي إلى الجهود المصرية المكثفة لدعم استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن جهود مصر وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، قد حظيت بإشادة دولية واسعة، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري والدائم في دعم السلام وحماية المدنيين.

المسارات السياسية والاقتصادية

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل في جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دعمًا لمصالح الدولة المصرية وتحقيقًا لتطلعات المواطنين.