وزيرة التخطيط: معدل النمو يسجل 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مؤشرات أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مؤكدة تسجيل معدل نمو يبلغ نحو 5.3%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام.

وأوضحت الوزيرة أن وتيرة النمو الاقتصادي شهدت تسارعًا ملحوظًا بدعم تحسن أداء القطاعات الإنتاجية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرة إلى أن آفاق الاقتصاد تبدو أكثر إيجابية مع استمرار جهود الإصلاح، مع توقعات بتحقيق 5% نموًا بنهاية العام المالي.

وأكدت المشاط أن أداء الاقتصاد يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، في وقت حققت فيه استثمارات القطاع الخاص نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

معدل نشاط الصناعة غير البترولي

وأضافت المشاط أن معدل نشاط الصناعة غير البترولي يحقق معدل 14.5% خلال الربع الأول منها صناعة الأثاث والمستحضرات الصيدلانية وصناعة المشروبات وصناعة الملابس لافتة إلى أن من المتوقع زيادة نمو صناعة الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الى أن معدل نمو نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نمو بلغ 14.5% قائم علي عدة قطاعات منها قطاع التعهيد ، وسجل الربع الأول من العام الحالي نشاطا كبيرا للسياحة ووصل 5 ملايين سائح خلال هذه الفترة .