الوزراء: ناقشنا زيادة الاستثمارات الكورية في مصر وتعزيز التبادل التجاري الثنائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد عددًا من الأنشطة والفعاليات، لافتًا إلى أن مصر استقبلت زيارة رئيس دولة كوريا، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة زيادة الاستثمارات الكورية في مصر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ومضيفًا أن كوريا لديها هنا عدد من المشروعات مثل صناعة الهواتف المحمولة والسفن.

وأضاف رئيس الوزراء أنه شارك في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وفعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة الأنجولية، لافتًا إلى أن هذه المشاركة الفعّالة في كل ما يخص القارة الأفريقية تُعد نهجًا استراتيجيًا للدولة وقيادتها نحو تعميق التعاون مع دول القارة وتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مختلف المجالات، وهو ما تشهده الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه عقد عددًا من اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات على هامش القمم، لافتًا إلى أنه لاقى إشادة كبيرة بنجاح مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونجاح مؤتمر السلام في شرم الشيخ، مشيدين بموقف مصر من القضية الفلسطينية.

وأكد أن جميع الرؤساء هنّأوا مصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، داعين الحضور إلى زيارة المتحف، كما أشادوا بالنقلة النوعية التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية من تنمية عمرانية وبنية تحتية وتحسن في نمو الاقتصاد.