محافظات

محافظة بني سويف تواصل فعاليات حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

مبادرة "احميها" ببني سويف
مبادرة "احميها" ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملة الــ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنفذها وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، تحت شعار "احميها.. ولا تؤذيها"، في إطار استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع، ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير أعدته الدكتورة شيماء كرم، رئيس وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، بشأن تواصل فعاليات الحملة بمراكز ومدن المحافظة، من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية، لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها أهم عنصر وركيزة في المجتمع، ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع الجهات الشريكة - منذ انطلاق الحملة في 25 نوفمبر الجاري وحتى اليوم - وذلك بمشاركة: المنطقة الأزهرية، ومديرية الأمن، وجهاز تنمية المشروعات، وإدارة الاستثمار، وكلية الإعلام بجامعة النهضة، والتربية والتعليم. 

وتم عقد لقاء بديوان مديرية التربية والتعليم، ضم طلبة المدارس الفنية وتناول بعض الموضوعات التى تخص حقوق الطفل وكيفية الحفاظ على البيانات الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعى للحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني وجريمة التنمر، ودور وجهود وزارة الداخلية ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمكين الشباب وتوفير بعض التدريبات الخاصة لإقامة مشروعات خاصة بهم.

كما تم تنفيذ لقاء توعوى بمدرسة سان مارك للغات، تناول كيفية الحفاظ على البيانات الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية التعامل مع الزملاء واحترام وقبول الآخر.

كما تناول اللقاء دور الإعلام فى مناهضة العنف ودور وجهود وزارة الداخلية للتصدى لجرائم العنف والخدمات والإدارات المتاحة والإعلان عن الخطوط الساخنة، بالإضافة إلى عقد لقاء بمصنع السويسرية.

وتم تناول بعض الموضوعات المتعلقة بأنواع العنف، واحترام وقبول الآخر، وكيفية اختيار الشريك المناسب للحد من ظاهرة الطلاق، وحقوق العاملين.

وقالت مدير وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، إن فعاليات الحملة لهذا العام تركز بشكل خاص على مناهضة العنف الرقمي وتوفير الحماية الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة لجميع النساء والفتيات، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن بحرية وأمان، من خلال الأنشطة والبرامج بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة قد انطلقت في 25 من نوفمبر الجاري تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة جميع أشكال العنف وتستمر لمدة 16 يومًا حتى 10 ديسمبر المقبل.


 

