شيرين رضا تنضم إلى ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

انضمت الفنانة شيرين رضا رسميًا إلى فريق عمل مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي تخوض من خلاله النجمة ياسمين عبد العزيز موسمًا دراميًا جديدًا بعد غيابها عن الشاشة الصغيرة منذ آخر أعمالها الناجحة في المواسم الرمضانية الماضية.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال عام 2026 على شبكة قنوات MBC، بينما لم تُكشف بعد تفاصيل باقي فريق العمل أو الجهة المنتجة.

و أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن انضمام شيرين رضا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لقي المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة هذا التعاون المنتظر بين النجمتين.

ويُعد المسلسل عودة قوية لياسمين عبد العزيز إلى الدراما بعد موسم رمضان الماضي وسط توقعات بأن يحمل العمل طابعًا دراميًا مشوّقًا يعالج قضايا إنسانية واجتماعية في إطار من الإثارة والتشويق.