شرم الشيخ تضيء احتفالاً بموسم الكريسماس.. إشغال سياحي يتجاوز 90% | صور

​تدفقت آلاف العائلات والسياح من مختلف الجنسيات إلى ميدان سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ للمشاركة في مهرجان الإضاءة السنوي، الذي أطلق إيذاناً ببدء احتفالات الموسم الشتوي والعام الجديد. ويأتي هذا الحدث وسط ارتفاع غير مسبوق في حركة السياحة، حيث تجاوزت نسبة الإشغال السياحي بالفنادق والمنتجعات 90%.



​وأطلق اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، إشارة بدء المهرجان بحضور عدد كبير من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين. وشهدت الفعالية عروضاً فنية مبهرة وفقرات عالمية، بمشاركة فرق شهيرة مثل Boney M، والمطربة الروسية سونديانا، وفرقة ديسكو مصر، ما عكس المكانة العالمية المتفردة لشرم الشيخ كوجهة سياحية رئيسية.



​وفي كلمته، أكد محافظ جنوب سيناء أن هذا الإقبال السياحي القياسي يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة، مشيراً إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلي.

وشدد مبارك على أن جنوب سيناء باتت مقصداً رئيسياً للاحتفالات العالمية، وأن مهرجان الإضاءة أصبح من أبرز الفعاليات التي تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم.



​واختتم محافظ جنوب سيناء مؤكداً أن هذه الفعاليات الناجحة تجسد رؤية الدولة ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز دور قطاع كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

