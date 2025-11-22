معملتش حاجة وربنا كبير .. ماذا قال رمضان صبحي قبل جلسة محاكمته بقضية التزوير

أكد اللاعب رمضان صبحي، أنه يترك الأمر في القضية التي يتم نظر ثاني جلساتها اليوم السبت، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، أنه يترك الأمر كله لله ومن بعده هيئة الدفاع الموكلة عنه، قائلا" أنا مش قلقان لأني معملتش أي حاجة، وواثق إن كل حاجة هتظهر وبإذن الله خير وربنا كبير".

وأمرت هيئة محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بوضع اللاعب رمضان صبحي، داخل قفص المحكمة، قبل بدء ثاني جلسات محاكمته أمام هيئة المحكمة، وذلك أسوة بباقي المتهمين بالقضية.

بدء الجلسة

وبدأت منذ قليل ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، في اتهامهم بقضية تزوير محررات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، أمام الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.



وكان قد وصل صباح اليوم، اللاعب رمضان صيحي، رفقة المحامي أشرف عبد العزيز، لحضور ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة.



وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.



وجاء قرار المحكمة لتأجيل استكمال المحاكمة لجلسة، اليوم السبت، لضبط وإحضار المتهم الرابع، كما كلفت محامي اللاعب رمضان صبحي بالحضور بشخصه لجلسة المحاكمة الحالية.



وشهدت أولي جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، تقديم عدة طلبات من دفاع المتهمين منها إخلاء سبيل المتهمين بأية ضمانات تراها المحكمة علي غرار إخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي، بالإضافة إلى طلبت حضور شهود الإثبات لمناقشتهم.



كما شهدت الجلسة السابقة بالمحكمة أيضا بالمحكمة قيام هيئة المحكمة بطلب دفاع اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضوره لجلسات المحكمة المقبلة.



ونظرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، السبت الموافق 25 اكتوبر الماضي، أولى جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 متهمين آخرين، في قضية تزوير محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس.



وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.