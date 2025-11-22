لاعب بالاتحاد : سيراميكا كليوباترا الأفضل حاليا.. والدوري صعب جدا

قال إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري الحالي وحرس الحدود السابق، إن بطولة الدوري المصري بشكلها الاستثنائي صعبة للغاية، مؤكدًا أنه لا أحد يعرف من سيتواجد في مجموعة البطل أو مجموعة الهبوط، أندية كبيرة نافست على الهبوط الموسم الماضي وسيتكرر نفس الأمر الموسم الحالي، وربنا يكرم نادي الاتحاد السكندري ويعدي من الأزمة ويعود لسابق عهده.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ستحدث مفاجأت هذا الموسم أيضًا في مجموعة البطل ومجموعة الهبوط، مثلما حدث الموسم الماضي مع بتروجيت وحرس الحدود وفاركو، الموسم الحالي هناك عدة أندية أبرزها وادي دجلة وإنبي وبتروجيت.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري الحالي: المراكز الثلاثة الأولى محجوزة للثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، الأندية البطلة مهما تعثرت تستطيع العودة في الوقت المناسب، لأنها تمتلك مقومات البطولة، الجماهير تتحدث عن تعثرات الفرق الكبيرة من أول الجولات لكن هذا ليس صحيحًا.

سيراميكا كليوباترا الأفضل

وواصل لاعب حرس الحدود السابق: سيراميكا كليوباترا دائمًا يقدم مستويات ونتائج جيدة، بسبب الاستقرار الإداري والفني والمالي، لديهم مدرب فني كبير من أفضل مدربي الكرة المصرية حاليًا كابتن علي ماهر، وقائمة لاعبين من الأفضل في مصر، لذلك ما يقدموه ليست صدفة وإنما نتيجة منطقية، الأهم هي الاستمرارية، وهو ما أعتقد أنه سيكون صعبًا.

وأنهى إسلام سمير حديثه: تحقيق لعب الدوري أمر غاية في الصعوبة، لكنه ليس مستحيلًا، لكن سيراميكا كليوباترا سيواجه منافسة قوية جدًا من الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.