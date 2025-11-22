لاعب بالاتحاد : سيراميكا كليوباترا الأفضل حاليا.. والدوري صعب جدا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سيراميكا كليوباترا
قال إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري الحالي وحرس الحدود السابق، إن بطولة الدوري المصري بشكلها الاستثنائي صعبة للغاية، مؤكدًا أنه لا أحد يعرف من سيتواجد في مجموعة البطل أو مجموعة الهبوط، أندية كبيرة نافست على الهبوط الموسم الماضي وسيتكرر نفس الأمر الموسم الحالي، وربنا يكرم نادي الاتحاد السكندري ويعدي من الأزمة ويعود لسابق عهده.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ستحدث مفاجأت هذا الموسم أيضًا في مجموعة البطل ومجموعة الهبوط، مثلما حدث الموسم الماضي مع بتروجيت وحرس الحدود وفاركو، الموسم الحالي هناك عدة أندية أبرزها وادي دجلة وإنبي وبتروجيت.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري الحالي: المراكز الثلاثة الأولى محجوزة للثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، الأندية البطلة مهما تعثرت تستطيع العودة في الوقت المناسب، لأنها تمتلك مقومات البطولة، الجماهير تتحدث عن تعثرات الفرق الكبيرة من أول الجولات لكن هذا ليس صحيحًا.

سيراميكا كليوباترا الأفضل

وواصل لاعب حرس الحدود السابق: سيراميكا كليوباترا دائمًا يقدم مستويات ونتائج جيدة، بسبب الاستقرار الإداري والفني والمالي، لديهم مدرب فني كبير من أفضل مدربي الكرة المصرية حاليًا كابتن علي ماهر، وقائمة لاعبين من الأفضل في مصر، لذلك ما يقدموه ليست صدفة وإنما نتيجة منطقية، الأهم هي الاستمرارية، وهو ما أعتقد أنه سيكون صعبًا.

وأنهى إسلام سمير حديثه: تحقيق لعب الدوري أمر غاية في الصعوبة، لكنه ليس مستحيلًا، لكن سيراميكا كليوباترا سيواجه منافسة قوية جدًا من الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على سيدة وتكسير محتويات محلها بالشرقية

محاكمة اللاعب رمضان صبحي

رفع جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين لنظر تحديد موعد التأجيل

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

