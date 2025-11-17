قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن
5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا
تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور
الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص
تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا
مدير المتحف المصري الكبير: لا يمكن تنفيذ العقوبة المالية على المخالفين
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
سيراميكا كليوباترا يضع أحمد فاروق تحت المراقبة في الميركاتو الشتوي

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة تخص سوق انتقالات نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكداً أن إدارة النادي تتابع عن قرب أداء أحمد فاروق مهاجم وادي دجلة، تمهيدًا لإمكانية التحرك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 ويعد فاروق من الأسماء التي لفتت الأنظار في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الحالي، بفضل مستواه الهجومي وقدرته على صناعة الفارق في الخط الأمامي.

عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن

وأوضح الغندور خلال تقديمه برنامج ستاد المحور أن مراقبة اللاعب تأتي في إطار خطة الإدارة الفنية لدعم صفوف الفريق بعناصر هجومية قوية، مشيرًا إلى أن سيراميكا كليوباترا لم يبدأ حتى هذه اللحظة أي مفاوضات رسمية مع وادي دجلة. 

وأكد أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم، وأن التحرك الرسمي سيتوقف على تقرير الجهاز الفني واحتياجات الفريق في يناير.

احتياجات الفريق ودوافع الاهتمام بالمهاجم

يسعى سيراميكا كليوباترا إلى تعزيز قدراته الهجومية بهدف تحسين وضعه في جدول الدوري، خاصة في ظل رغبة النادي في الظهور بشكل أفضل خلال الدور الثاني من المسابقة. ويأتي الاهتمام بأحمد فاروق تحديدًا لما يمتلكه اللاعب من سرعة، قوة بدنية، وفاعلية أمام المرمى، وهو ما يجعله مناسبًا لطريقة لعب الفريق. كما أن عمره الصغير يجعله خيارًا مميزًا للمستقبل، وقد يساهم في خلق منافسة قوية داخل هجوم سيراميكا.

إدارة وادي دجلة تنتظر التحرك الرسمي

من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة وادي دجلة بشأن إمكانية التفريط في اللاعب، إلا أن مصادر مقربة من النادي تشير إلى أن الإدارة قد تدرس أي عروض جدية تُقدم خلال يناير، خاصة إذا تضمنت مقابلًا ماليًا مناسبًا


 

سيراميكا كليوباترا وادي دجله دورى نايل اخبار الرياضة

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

لامس جسدها.. زوج ضحية ممرض مستشفى عين شمس: زوجتي حكت كل حاجة |خاص

سابت البيت وهربت.. العثور على فتاة أسيوط المتغيبة

إخماد حريق داخل فيلا بطريق المنصورية دون خسائر بشرية

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

