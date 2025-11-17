سيراميكا كليوباترا يضع أحمد فاروق تحت المراقبة في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة تخص سوق انتقالات نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكداً أن إدارة النادي تتابع عن قرب أداء أحمد فاروق مهاجم وادي دجلة، تمهيدًا لإمكانية التحرك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد فاروق من الأسماء التي لفتت الأنظار في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الحالي، بفضل مستواه الهجومي وقدرته على صناعة الفارق في الخط الأمامي.

عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن

وأوضح الغندور خلال تقديمه برنامج ستاد المحور أن مراقبة اللاعب تأتي في إطار خطة الإدارة الفنية لدعم صفوف الفريق بعناصر هجومية قوية، مشيرًا إلى أن سيراميكا كليوباترا لم يبدأ حتى هذه اللحظة أي مفاوضات رسمية مع وادي دجلة.

وأكد أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم، وأن التحرك الرسمي سيتوقف على تقرير الجهاز الفني واحتياجات الفريق في يناير.

احتياجات الفريق ودوافع الاهتمام بالمهاجم

يسعى سيراميكا كليوباترا إلى تعزيز قدراته الهجومية بهدف تحسين وضعه في جدول الدوري، خاصة في ظل رغبة النادي في الظهور بشكل أفضل خلال الدور الثاني من المسابقة. ويأتي الاهتمام بأحمد فاروق تحديدًا لما يمتلكه اللاعب من سرعة، قوة بدنية، وفاعلية أمام المرمى، وهو ما يجعله مناسبًا لطريقة لعب الفريق. كما أن عمره الصغير يجعله خيارًا مميزًا للمستقبل، وقد يساهم في خلق منافسة قوية داخل هجوم سيراميكا.

إدارة وادي دجلة تنتظر التحرك الرسمي

من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة وادي دجلة بشأن إمكانية التفريط في اللاعب، إلا أن مصادر مقربة من النادي تشير إلى أن الإدارة قد تدرس أي عروض جدية تُقدم خلال يناير، خاصة إذا تضمنت مقابلًا ماليًا مناسبًا



